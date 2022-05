Kalush Orchestra зі сцени Євробачення закликали врятувати Маріуполь прямо зараз (відео)

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав Олег після виступу.

Додамо, що пісня Stefania спочатку була одою про матір, в якій автор розповідає про свої приємні спогади про неї.

"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, і взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісні. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню яку вона ще навіть не чула! Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби він переміг і в прямому ефірі я заспівав спеціально для неї ще раз", - говорив Псюк ще під час Нацвідбору.

Однак після повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, конкурсна пісня набула дещо й іншого значення...

Відзначимо, що спочатку для Євробачення наш колектив підготував патріотичну постановку, яка давала чіткий сигнал світу про війну в Україні. Однак організатори заборонили її показувати на сцені і послалися на те, що це музичний конкурс, а не зустріч "Великої сімки".

А за кілька годин до старту фіналу, президент України Володимир Зеленський записав відео, в якому звернувся до українців, в тому числі до біженців.

"Зовсім скоро у фіналі Євробачення континент і весь світ почують наше рідне слово. Вірю, що врешті-решт цим словом буде "перемога"! Європо, голосуй за Kalush Orchestra - №12! Вболіваємо за наших! Вболіваємо за Україну", - написав Зеленський.