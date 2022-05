Мировые лидеры поздравляют Украину с победой на Евровидении

"Сегодня вечером ваша песня покорила наше сердце. Мы празднуем вашу победу по всему миру. Евросоюз с вами", - пишет президент Еврокомиссии фон дер Ляен.

Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision



Tonight your song won our heart.



We are celebrating your victory all over the world.



The EU is with you. — Ursula von der Leyen

Глава Европейского совета Шарль Мишель написал поздравительный пост на украинском языке. Также теплые поздравления передал Украине главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель.

Щирі вітання #KalushOrchestra on winning the #esc2022 Congratulations!



Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе



Wishing that next year's #Eurovision can be hosted in Kyiv in a free and united Ukraine. — Charles Michel

Congratulations #Ukraine and KalushOrchestra, you have won.



Long live music! Long live Europe!#Eurovision2022



Слава Україні! — Josep Borrell Fontelles

"Поздравляем Украину с победой на "Евровидении", песенном конкурсе 2022. Это яркое отражение не только вашего таланта, но и непоколебимой поддержки вашей борьбы за свободу", - отметил премьер-министр Великобритании Джонсон.

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.



It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight. — Boris Johnson

К слову, приветствия нашей стране выразил также глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

"Пусть это будет только одна победа из многих в этом году. Любовь всегда побеждает, правда всегда побеждает. С вами Европа, с вами наши сердца", - написал президент Литвы Науседа.

Congratulations to #Ukraine on winning #Eurovision2022 tonight!



May this be just one victory of many this year. Love always wins, truth always wins.



Europe is with you, our hearts are with you.



Slava Ukraini! — Gitanas Nausėda

Президент Эстонии Карис заявляет, что европейцы с нетерпением ждут "Евровидения" в следующем году в Украине.