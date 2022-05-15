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Зеленський про перемогу на Євробаченні: зробимо все, щоб конкурс приймав український Маріуполь

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Неділя 15 травня 2022 02:30
Зеленський про перемогу на Євробаченні: зробимо все, щоб конкурс приймав український Маріуполь Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Україна виграла Євробачення 2022 завдяки виступу групи Kalush Orchestra з піснею Stefania. Таким чином наша країна прийматиме міжнародний музичний конкурс наступного року. Його можуть провести у звільненому від російських окупантів Маріуполі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!" - йдеться в публікації.

Висловлюючись про перемогу представників України на престижному конкурсі, президент зазначив, що "наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу".

Зеленський подякував гурту Kalush Orchestra за перемогу "і всім, хто віддав за нас свої голоси!"

"Упевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом. Слава Україні!"- пише президент.

Нагадаємо, після виконання пісні Stefania у фіналі "Євробачення" лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав він.

Зеленський про перемогу на Євробаченні: зробимо все, щоб конкурс приймав український МаріупольУкраїна виграла Євробачення 2022, набравши загалом 631 голос, з яких від глядачів – 439, що є рекордом (фото: скріншот)

Відео: виступ Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022 з піснею Stefania

Після слів Псюка зі сцени, Європейський мовний союз вирішив не дискваліфіковавути українську команду. Вони сказали, що "розуміють весь біль українського народу", а заяву Олега розцінили "як гуманітарний заклик, а не політичний".

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Перемога буде за нами! Слава Україні!

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