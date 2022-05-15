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Kalush Orchestra не дискваліфікують з Євробачення. І ось - чому

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Неділя 15 травня 2022 00:43
Kalush Orchestra не дискваліфікують з Євробачення. І ось - чому Kalush Orchestra не дискваліфікують з Євробачення 2022 (фото: facebook.com/kalush.official)
Автор: Дмитрий Войналович

Організатори Євробачення 2022 не дискваліфікують Kalush Orchestra за їхній заклик врятувати Маріуполь і "Азовсталь".

Адже у такому випадку європейському мовнику доведеться анулювати результати голосувань і за ряд інших країн.

Річ у тім, що зі сцени Євробачення у Турині Україну підтримували артисти з різних куточків Старого Світу.

Наприклад, дівчата з ісландського гурту Systur грали на музичних інструментах, прикрашених українськими прапорцями, а потім зі сцени викрикнули: "Мир Україні!"

Німець Малік Гарріс під час свого виступу був з гітарою синьо-жовтого кольору та написом "Peace".

Підтримали Україну також учасники молдовського гурту Zdob și Zdub.

Але ще напередодні виступу Kalush Orchestra на дійстві, організатори конкурсу "запороли" патріотичну постановку нашої команди, яка давала чіткий сигнал світу про війну в Україні. Європейський мовник заявив, що Євробачення - це нібито музичний конкурс, а не зустріч "Великої сімки"...

Зауважимо, що ще до повномасштабного вторгнення РФ на територію України Styler подав запит до Європейського мовного союзу щодо участі російського артиста на Євробаченні.

Тоді, 23 лютого, ми отримали таку відповідь: "Конкурс пісні Євробачення - це неполітична культурна подія, яка об'єднує нації та прославляє різноманітність через музику".

І лише через кілька днів після того, як Росія розбомбила кілька наших міст, організатори Євробачення вирішили відсторонити РФ від участі у конкурсі.

До слова, після заклику врятувати Маріуполь, ставки букмекерів на перемогу українських представників на конкурсі злетіли до рекордних 63%!

Kalush Orchestra не дискваліфікують з Євробачення. І ось - чому

Нагадаємо, що під час виступу у Гранд-фіналі лідер Kalush Orchestra Олег Псюк сказав: "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!".

Його слова розлетілися світом і навіть ті люди, які не чули про війну в Україні, зацікавилися подіями у нашій країні.

Про це зокрема свідчить той факт, що пошуковий запит за словом Azovstal у Google зріс в десятки разів після заклику українського артиста. Тобто, юзери почали активно цікавитись тим, що таке "Азовсталь" і що там зараз відбувається.

Kalush Orchestra не дискваліфікують з Євробачення. І ось - чому

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