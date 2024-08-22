Власти призывают эвакуироваться: в Мирнограде закрыли два микрорайона и ищут 500 детей

Ситуация в районе Мирнограда остается сверхсложной. В городе закрыли два микрорайона на въезд из-за приближающейся линии фронта и повышенной опасности. Продолжается розыск еще почти 500 детей для принудительной эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Мирноградской ГВА Татьяны Сытник для портала "Общественное Донбасс".

Теперь закрыты два микрорайона - "5/6" и "Западный", из них можно только выехать. Они остались без электричества, хотя в других частях города электро- и водоснабжение пока сохраняется.

Местные власти, при поддержке полиции и ГСЧС, продолжают эвакуацию семей с детьми из этих районов. Она производится в организованных колоннах, чтобы максимально обезопасить людей.

Сытник отметила, что, несмотря на призывы властей, часть жителей удаленного микрорайона "Новатор" неохотно соглашается на эвакуацию, надеясь переждать боевые действия в подвалах, говоря об "отдаленности" от линии фронта.

"У нас есть адреса каждой семьи, у нас есть большой список, где мы указываем дату, когда семья обещала эвакуироваться. Если семья эвакуируется не самостоятельно, то мы организуем транспортом, который есть в общине, подвез к эвакопунктам в городе Покровске. Но некоторые даже прячут от нас детей. Мы пытаемся их искать", - отметила она.

По состоянию на 20 августа в Мирнограде оставалось 493 ребенка. Сытник сообщила, что в день в среднем выезжают полсотни семей, это около 120 детей.

Известно, что власти города также начали эвакуацию учреждений и заведений. Уже прекратили работу ЦНАП, отделение пенсионного фонда, закрылись банки, а с 26 августа перестанут работать продуктовые магазины.

Ситуация в Мирнограде

Из-за усиления боевых действий, с 19 августа в Мирнограде был увеличен комендантский час. Враг активно продвигается в направлении города.

Напомним, что недавно и. начальника ГВА Мирнограда Юрий Третяк говорил, что родители продолжают прятать детей от эвакуации. Он также отмечал, что линия фронта находится менее чем в 5 километрах от города. Он также предупреждал, что на эвакуацию из Мирнограда у жителей остались считанные дни.