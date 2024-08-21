В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей

В ряде населенных пунктов Донецкой области из-за угрозы российских обстрелов вводится принудительная эвакуация детей с их родителями или другими законными представителями.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

Речь идет об эвакуации из населённых пунктов Покровского района.

В частности, из городов Покровск и Родинское, а также сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза, Чунишине.

Следует заметить, что эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить по горячей линии по вопросам проведения эвакуации Донецкой ОВА по номеру: 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: (096) 078-84-33.

Ситуация на Покровском направлении

Российская армия продолжает наступление в направлении Покровска. Сейчас это направление является самым трудным участком фронта.

По словам начальника Покровской МВА Сергея Добряка, у местных жителей остается неделя-две на эвакуацию . Поэтому он призвал людей срочно выезжать в более безопасные регионы.

Ранее сообщалось, что российские захватчики находятся на расстоянии в 11 км от Покровска .

Также с 20 августа в Покровске уже введена принудительная эвакуация детей и их родителей. Кроме этого комендантский час был увеличен в Мирнограде и Селидово , а также вНовогродовке .

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