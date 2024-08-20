В Мирнограде родители прячут детей от эвакуации: их будет разыскивать полиция

Эвакуация из Мирнограда Донецкой области продолжается, однако некоторые родители прячут своих детей и не хотят уезжать в более безопасные регионы. Их будут разыскивать сотрудники полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире "Свобода Утро" и.о. о. начальника Мирноградской ГВА Юрия Третьяка.

Он заявил, что сегодня планируется проведение совещания с полицией относительно того, как нужно работать с такими людьми и как эффективнее их разыскивать. Возможно даже введение более тщательного обхода каждого дома, где зарегистрированы несовершеннолетние.

"Мы это и делаем, но будем усиливать эти действия, особенно в тех районах города, которые испытывают ежедневные удары", - сказал Третяк.

Отмечается, что российские захватчики уже в 5 километрах от города. По данным местных властей, в Мирнограде еще остается около 16 000 жителей. Третьяк надеется, что к концу этой недели это количество уменьшится до 10 тысяч.

"Но я не могу говорить об этом уверенно. Мы ведь не можем насильно вывозить людей", - заметил он.

Третьяк снова призвал людей эвакуироваться как можно быстрее, поскольку оперативная ситуация ухудшается. Он добавил, что детей, которых родители не успеют вывезти из города, ожидает только жизнь под постоянными обстрелами, возможно, без воды и света.

"Поэтому я обращаюсь к жителям Мирнограда и Мирноградской общины: не ждите. Лучше не будет", - подчеркнул он.

Ситуация в Мирнограде

Враг продолжает наступление на Покровском направлении. Жители общин и городов этого района остаются в опасности. В Мирнограде уже был усилен комендантский час, однако жителей просят эвакуироваться, пока есть время и возможность. Обстрелы города российскими захватчиками не прекращаются.

Третяк уже сообщал, что на эвакуацию из города у жителей остались "считанные дни". Местные власти Мирнограда и Селидово объяснили людям, куда можно обращаться, если они принимают решение о выезде в более безопасные регионы Украины.