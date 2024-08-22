Влада закликає евакуюватися: у Мирнограді закрили два мікрорайони та шукають 500 дітей

Ситуація в районі Мирнограда залишається надскладною. У місті закрили два мікрорайони на в’їзд через наближення лінії фронту та підвищену небезпеку. Продовжується розшук ще майже 500 дітей для примусової евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці голови Мирноградської МВА Тетяни Ситник для порталу "Суспільне Донбас".

Тепер закриті два мікрорайони - "5/6" та "Західний", з них можна лише виїхати. Вони залишилися без електрики, хоча в інших частинах міста електро- та водопостачання поки що зберігаються.

Місцева влада, за підтримки поліції та ДСНС, продовжує евакуацію родин з дітьми з цих районів. Вона проводиться в організованих колонах, щоб максимально убезпечити людей.

Ситник зауважила, що попри заклики влади, частина жителів віддаленого мікрорайону "Новатор" неохоче погоджується на евакуацію, сподіваючись перечекати бойові дії в підвалах, говорячи про "віддаленість" від лінії фронту.

"У нас є адреси кожної родини, в нас є великий список, де ми позначаємо дату, коли родина обіцяла евакуюватися. Якщо родина евакуюється не самостійно, то ми організовуємо транспортом, який є у громаді, підвіз до евакопунктів в місті Покровську. Але деякі навіть ховають від нас дітей. Ми намагаємось їх шукати", - зазначила вона.

Станом на 20 серпня в Мирнограді залишалось 493 дитини. Ситник повідомила, що на день в середньому виїжджають пів сотні родин, це близько 120 дітей.

Відомо, що влада міста також почала евакуацію установ та закладів. Уже припинили роботу ЦНАП, відділення пенсійного фонду, закрились банки, а з 26 серпня перестануть працювати продуктові магазини.

Ситуація у Мирнограді

Через посилення бойових дій, з 19 серпня в Мирнограді була збільшена комендантська година. Ворог активно просувається у напрямку міста.

Нагадаємо, що нещодавно в.о. начальника МВА Мирнограда Юрій Третяк казав, що батьки продовжують ховати дітей від евакуації. Він також зазначав, що лінія фронту знаходиться менш ніж за 5 кілометрів від міста. Він також попереджав, що на евакуацію з Мирнограда у мешканців залишилися "лічені дні".