Жителей Покровска, Мирнограда и Селидового призывают эвакуироваться: куда обращаться

В связи с тяжелой ситуацией на Покровском направлении Донецкой области, жителей населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово призвали эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны уехать в более безопасные регионы", - написала она.

Верещук, обращаясь к жителям, приводит два ключевых аргумента:

жизнь и здоровье "ваше и ваших детей ценнее всего;

"ваше пребывание" там мешает работать Силам обороны.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что понимает, что люди оставляют привычную работу, дома и имущество, но их жизнь и здоровье, а также их детей, ценнее.

Она выразила понимание, что в эвакуации украинцы могут столкнуться с трудностями и неизвестностью. Однако это лучше, чем под обстрелами на линии огня. Верещук заверила, что государство поможет.

"В эвакуации вы будете не сами. Правительство, местные власти, волонтеры, международные организации и, собственно, принимающие громады - все мы поможем", - говорится в ее сообщении.

Чтобы эвакуироваться, можно обратиться по следующим контактам: