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В двух городах Донецкой области усилили комендантский час

Воскресенье 18 августа 2024 14:36
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В двух городах Донецкой области усилили комендантский час Фото: начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин (facebook.com vadym.filashkin)
Автор: Наталья Кава

В Мирнограде и Селидово Донецкой области было значительно усилено время действия комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00", - написал Филашкин.

По его словам, новые правила начнут действовать с завтрашнего дня, 19 августа. Он просит всех, кто до сих пор остается в этих городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности.

Вчера вечером россияне нанесли удар КАБом по фронтовому городу Мирноград в Донецкой области. По словам Филашкина, россияне попали в недостроенную 9-этажку. Было известно о 1 погибшем и 4 раненых.

Ситуация в Донецкой области

По данным Генштаба, в Донецкой области наиболее напряженная ситуация по всей линии фронта. В начале августа украинские десантники сдержали два штурма россиян на Кураховском направлении.

В частности, русские войска подошли за 11 километров к окрестностям города Покровск. В самом Покровске гражданских даже призывали эвакуироваться .

Ранее Филашкин сообщал, что в Курахово Донецкой области будет продлен комендантский час с 17:00 до 09:00.

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