У жителей Мирнограда остаются "считанные дни" на эвакуацию, - горадминистрация
Жителям Мирнограда необходимо срочно эвакуироваться из города. На выезд у них остались "считанные дни".
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире "Радио Свобода" заявил и.о. начальника Мирноградской городской военной администрации Игорь Третяк.
По его словам, было принято решение об эвакуации учреждений и предприятий города, а также о закрытии магазинов и рынков. Магазины и аптеки уже начали закрываться.
"Если у Покровска еще две недели (на эвакуацию - ред.), по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три. Потому что мы уже чувствуем третий день даже артиллерийские обстрелы", - отметил Третяк.
Он призвал всех жителей территорий, которые прилегают к фронту, не медлить с эвакуацией. Особенно это касается семей с детьми и маломобильными родственниками.
Что предшествовало
Ранее начальник Покровской ГВА Сергей Добряк призвал жителей города срочно эвакуироваться. По его словам, для этого осталось только неделя-две.
Такие заявления последовали на фоне сложной ситуации на Покровском направлении. Российские оккупанты продолжают там свое наступление и не перебрасывают солдат даже несмотря на операцию ВСУ в Курской области.
При этом, по словам нардепа Романа Костенко, ситуация на Покровском направлении все еще может измениться. Он считает, что операция ВСУ в Курской области еще не полноценно сыграла свою роль.
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