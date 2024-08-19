У жителей Мирнограда остаются "считанные дни" на эвакуацию, - горадминистрация

По его словам, было принято решение об эвакуации учреждений и предприятий города, а также о закрытии магазинов и рынков. Магазины и аптеки уже начали закрываться.

"Если у Покровска еще две недели (на эвакуацию - ред.), по расчетам, то у Мирнограда этих недель уже нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три. Потому что мы уже чувствуем третий день даже артиллерийские обстрелы", - отметил Третяк.

Он призвал всех жителей территорий, которые прилегают к фронту, не медлить с эвакуацией. Особенно это касается семей с детьми и маломобильными родственниками.