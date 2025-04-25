Крым останется с Россией и Зеленский это понимает, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Крым признают российским в рамках мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, президент Владимир Зеленский это понимает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в интервью The Time.
У Трампа спросили, было бы для него приемлемо, если бы Крым и четыре региона Украины, которые частично оккупировала РФ, отошли бы Москве. Президент США отметил, что "нужно говорить только о Крыме, потому что о нем всегда говорят".
"Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что это с ними давно", - заявил Трамп.
Он добавил, что оккупация полуострова произошла при президентстве Барака Обамы. Трамп также утверждает, что Россия "не забрала бы Крым", если бы он был президентом в то время, и назвал полномасштабную войну "войной Обамы".
"Что ж, Крым перешел к русским. Его передал им Барак Обама, а не я. Учитывая это, смогут ли они (украинцы - ред.) его вернуть? Они держали там россиян. У них там были свои подводные лодки задолго до любого периода, о котором мы говорим, в течение многих лет. Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке. Но это было сделано Обамой. Это не было сделано Трампом", - сказал он.
Идея Трампа по Крыму
Западные СМИ в последнее время сообщают, что так называемый мирный план администрации президента США Дональда Трампа предусматривает признание Крыма российским. Кроме того, у Трампа считают, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО.
Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не откажется от оккупированных территорий.
Такие высказывания возмутили Трампа. Недавно он заявил, что слова Зеленского затрудняют мирное урегулирование войны.
По словам Зеленского, 23 апреля в Лондоне были наработаны новые предложения с учетом позиции Украины и их передали Трампу. По данным Reuters, мирные план США и Европы по Украине отличаются, в частности в вопросе территорий, вступления в НАТО и санкций.
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