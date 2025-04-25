Под Москвой подорвали автомобиль: ликвидирован топ-генерал Генштаба РФ

Под Москвой, в Балашихе, неизвестные подорвали авто. Был ликвидирован высокопставленный генерал из Генштаба РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza .

"Погибший при взрыве машины в Балашихе - генерал Минобороны 59-летний Ярослав Москалик", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел около 10:40, когда военный приходил мимо припаркованного у дома "Фольксваген Гольф".

"Взрыв был такой силы, что генерала отбросило на несколько метров, а в квартирах на нижних этажах разбились стекла", - уточняет Baza.

Судя по фотографиям с места, СВУ было начинено поражающими элементами. Кроме того, предварительно, самодельное взрывное устройство во взорванной в Балашихе машине состояло из ВОГов - выстрелов для подствольных гранатометов.

В сети выложили момент взрыва авто в Балашихе (росСМИ)

Также по данным Telegram-канала, взрыв произошел у дома по бульвару Нестерова, Москалик жил в этом же районе. По информации источников Baza, год назад владелица "Вольксваген Гольф" продала его 29-летнему гражданину Азербайджана.

Пожар, возникший после взрыва, уже потушили. На месте спасатели и полиция, место происшествия оцепили.

В 2021 году Москалик был замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.