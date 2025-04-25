ua en ru
Пт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп связал желание Украины вступить в НАТО с войной: что он сказал

США, Пятница 25 апреля 2025 14:23
UA EN RU
Трамп связал желание Украины вступить в НАТО с войной: что он сказал Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент США Дональд Трамп высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он связал процесс присоединения страны к Альянсу с войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.

"Я не думаю, что они (Украина, - ред) когда-либо смогут вступить в НАТО. Я думаю, что это было - с самого первого дня, я думаю, что это было, я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО", - сказал он.

По мнению Трампа, если бы этот вопрос не был поднят, "бы гораздо больше шансов, что она не началась бы".

Вступление Украины в НАТО

Украина рассчитывала получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, однако этого так и не произошло.

Киев продолжает настаивать на четком плане вступления, но в Альянсе подчеркивали, что о членстве можно говорить лишь после окончания войны.

В тоже время в начале марта премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить на Украину действие 5-й статьи НАТО о коллективной безопасности. И это она предлагала без членства страны в Альянсе.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО начались с новой силой после того, как на этой неделе США предложили свой мирный план по урегулированию войны в Украине.

Документ, состоящий из семи пунктов, в частности, предполагает отказ Украины от вступления в НАТО а также официальное признание Крыма российским, заморозку войны на текущем этапе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Война в Украине
NEWS
Под Москвой подорвали автомобиль: ликвидирован топ-генерал Генштаба РФ
Под Москвой подорвали автомобиль: ликвидирован топ-генерал Генштаба РФ
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию