США и Европа подготовили детальный план гарантий безопасности для Украины, - Bloomberg

США и Европа разработали план гарантий безопасности для Украины, который включает детальные, жесткие и серьезные меры для того, чтобы сдержать Россию от повторной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Неназванные чиновники рассказали изданию, что, согласно плану, первой линией послевоенного сдерживания должна стать украинская армия численностью около 800 тысяч человек. При этом ожидается, что поставки оружия и другие программы поддержки Украины продолжатся, чтобы украинские воины были подготовлены должным образом.

При этом США должны будут предоставлять разведывательную информацию и осуществлять мониторинг, чтобы отслеживать любые попытки нарушить мирное соглашение вдоль линии разграничения. Речь, в частности, и о возможных операциях РФ под чужим флагом.

В то же время солдаты стран "коалиции решительных" будут размещены вдали от линии фронта "для укрепления доверия. Они, как подтвердили европейские лидеры, смогут действовать в Украине в рамках мер безопасности.

План США и Европы предусматривает, что в случае возобновления боевых действий украинские воины будут выступать первой линией обороны, а союзники Украины оперативно задействуют дипломатические механизмы и меры по деэскалации, чтобы не допустить разрастания конфликта. Если такие попытки не будут успешными, Украине "предоставят военную поддержку" при участии возможностей США.

Bloomberg обратило внимание, что такой многоуровневый подход и обязательства со стороны США вызвали оптимизм в Украине и Европе.