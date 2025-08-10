Мирные переговоры: лидеры ЕС призвали Трампа защищать интересы Украины и Европы
Лидеры стран Европейского Союза и глава Еврокомиссии призвали президента США Дональда Трампа защищать интересы Украины и Европы на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров ЕС и главы Еврокомиссии.
Авторы заявления призвали Дональда Трампа вести переговоры с Россией "исключительно в условиях перемирия" и обеспечения "защиты жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".
"Мы согласны, что эти жизненно важные интересы включают потребность в надежных и действенных гарантиях безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - отмечается в заявлении.
Лидеры также подчеркнули, что твердо стоят на стороне Украины, и что "содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня либо ослабления интенсивности боевых действий".
"Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы нельзя менять силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - говорится в заявлении.
Авторами и подписантами документа выступили: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джоржа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб.
Мирные переговоры Трампа и Путина
6 августа Москву посетил спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, чтобы попытаться договориться о дипломатическом завершении войны России против Украины.
Визит состоялся за два дня до установленного Трампом "дедлайна" по мирному урегулированию, после которого с 8 августа против РФ должны были заработать новые санкции.
9 августа Трамп заявил, что встретится и проведет переговоры с Путиным на Аляске. При этом американский лидер не исключил обмена территориями между государствами.
По данным WSJ, Путин на встрече с Трампом может выставить ультиматум по Украине. В частности, имеется в виду признание оккупированных территорий в обмен на вывод войск РФ из других областей.
В то же время лидеры Украины и европейских стран провели переговоры в Лондоне и выразили свои предложения на переговоры, которые отвергают желание Путина.
По данным NBC News, в переговорах на Аляске может также принять участие президент Украины Владимир Зеленский.