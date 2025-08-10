ua en ru
Мирні переговори: лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи

Неділя 10 серпня 2025 02:11
Мирні переговори: лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Лідери країн Європейського Союзу та глава Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа захищати інтереси України та Європи на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів ЄС та глави Єврокомісії.

Автори заяви закликали Дональда Трампа вести переговори з Росією "виключно в умовах перемир'я" і забезпечення "захисту життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".

"Ми згодні, що ці життєво важливі інтереси включають потребу у надійних та дієвих гарантіях безпеки, що дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться у спільній заяві.

Лідери також підкреслили, що твердо стоять на боці України, та що "змістовні переговори можуть відбутися лише в умовах припинення вогню або послаблення інтенсивності бойових дій".

"Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можна змінювати силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів", - йдеться у заяві.

Авторами та підписантами документу виступили: президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джоржа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб.

Мирні переговори Трампа і Путіна

6 серпня Москву відвідав спецпосланник США на Близькому Сході Стів Віткофф, щоб спробувати домовитися про дипломатичне завершення війни Росії проти України.

Візит відбувся за два дні до встановленого Трампом "дедлайну" з мирного врегулювання, після якого з 8 серпня проти РФ мали бути запроваджені санкції.

9 серпня Трамп заявив, що зустрінеться і проведе переговори з Путіним на Алясці. При цьому американський лідер не виключив обміну територіями між державами.

За даними WSJ, Путін на зустрічі з Трампом може виставити ультиматум щодо України. Зокрема, мається на увазі визнання окупованих територій в обмін на виведення військ РФ з інших областей.

Натомість лідери України та європейських країн провели переговори у Лондоні та висловили свою пропозицію щодо переговорів, що відкидає бажання Путіна.

За даними NBC News, в переговорах на Алясці може також взяти участь президент України Володимир Зеленський.

