Мирні переговори: лідери ЄС закликали Трампа захищати інтереси України та Європи

Лідери країн Європейського Союзу та глава Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа захищати інтереси України та Європи на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів ЄС та глави Єврокомісії.

Автори заяви закликали Дональда Трампа вести переговори з Росією "виключно в умовах перемир'я" і забезпечення "захисту життєво важливих інтересів безпеки України та Європи".

"Ми згодні, що ці життєво важливі інтереси включають потребу у надійних та дієвих гарантіях безпеки, що дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться у спільній заяві.

Лідери також підкреслили, що твердо стоять на боці України, та що "змістовні переговори можуть відбутися лише в умовах припинення вогню або послаблення інтенсивності бойових дій".

"Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можна змінювати силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів", - йдеться у заяві.

Авторами та підписантами документу виступили: президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джоржа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александр Стубб.