Мир мог быть уже близко? Зеленский назвал того, кто тормозит переговоры

"Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап", - отметил он.

Зеленский рассказал, что поставил украинской делегации четкую задачу - сделать все, чтобы переговоры с РФ были результативными и увеличивали шансы для мирных решений. Среди прочего сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно - шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских.

Участие Европы в переговорах

"Участие Европы в процессе считаем критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей: Украина не сомневается, что партнеры имеют возможность обеспечить конструктивность процесса переговоров, а следовательно, и достойный результат", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что вчера, 17 февраля, переговоры состоялись между украинскими, американскими и российскими представителями по военным и военно-политическим вопросам.

Зеленский добавил, что делегации Украины и США встречались с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии.