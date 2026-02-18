RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Мир мог быть уже близко? Зеленский назвал того, кто тормозит переговоры

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Переговоры Украины и России в Женеве могли бы уже выйти на финальный этап, однако страна-агрессор пытается их затянуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Переговоры в Женеве: что известно о втором дне встречи Украины, США и РФ

"Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап", - отметил он.

Зеленский рассказал, что поставил украинской делегации четкую задачу - сделать все, чтобы переговоры с РФ были результативными и увеличивали шансы для мирных решений. Среди прочего сегодня должно быть обсуждено гуманитарное направление, а именно - шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских.

Участие Европы в переговорах

"Участие Европы в процессе считаем критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей: Украина не сомневается, что партнеры имеют возможность обеспечить конструктивность процесса переговоров, а следовательно, и достойный результат", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что вчера, 17 февраля, переговоры состоялись между украинскими, американскими и российскими представителями по военным и военно-политическим вопросам.

Зеленский добавил, что делегации Украины и США встречались с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии.

Переговоры в Женеве

Напомним, предыдущие раунды переговоров с участием Украины, США и страны-агрессора состоялись в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. Сторонам не удалось достичь существенного прогресса по прекращению войны, однако они согласовали обмен пленными, который стал первым за пять месяцев.

В Женеве российскую делегацию возглавляет помощник Путина Владимир Мединский. Кроме того, в ее состав входит руководитель ГРУ Игорь Костюков, а в целом численность россиян на переговорах, согласно данным СМИ, превышает 15 человек.

Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и другие члены делегации.

США представляют Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Также в Кремле заявляли, что повестка дня в Женеве будет шире и будет включать территориальный вопрос. При этом Украина хочет достичь движения по энергетическому перемирию и гуманитарным договоренностям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияЖеневаМирные переговорыВойна в Украине