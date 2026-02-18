Мир міг бути вже близько? Зеленський назвав того, хто гальмує переговори

Переговори України та Росії у Женеві могли б вже вийти на фінальний етап, проте країна-агресорка намагається їх затягнути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап", - зазначив він.
Зеленський розповів, що поставив українській делегації чітке завдання - зробити все, щоб перемовини з РФ були результативними та збільшували шанси для мирних рішень. Серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме - кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних.
"Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат", - наголосив президент.
Він також повідомив, що вчора, 17 лютого, переговори відбулися між українськими, американськими й російськими представниками щодо військових та військово-політичних питань.
Зеленський додав, що делегації України та США зустрічались з представниками Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії.
Нагадаємо, попередні раунди переговорів за участі України, США та країни-агресорки відбулися в Абу-Дабі 23-24 січня та 4-5 лютого. Сторонам не вдалося досягти істотного прогресу щодо припинення війни, проте вони погодили обмін полоненими, який став першим за п’ять місяців.
У Женеві російську делегацію очолює помічник Путіна Володимир Мединський. Крім того, до її складу входить керівник ГРУ Ігор Костюков, а загалом чисельність росіян на переговорах, згідно з даними ЗМІ, перевищує 15 осіб.
Україну представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов та інші члени делегації.
США представляють Джаред Кушнер, спецпосланець Стів Віткофф, міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл.
Також у Кремлі заявляли, що порядок денний у Женеві буде ширшим і включатиме територіальне питання. При цьому Україна хоче досягти руху щодо енергетичного перемир’я та гуманітарних домовленостей.