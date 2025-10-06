"Мир близко": президент США констатировал прорыв в переговорах с ХАМАС

Глава государства отметил, что в эти выходные состоялись очень позитивные переговоры с ХАМАС.

Он также констатировал успешные переговоры с арабскими, мусульманскими и другими странами мира по освобождению заложников, прекращению войны в Секторе Газа и "достижению долгожданного мира на Ближнем Востоке".

По словам президента, "эти переговоры проходят успешно и быстро продвигаются".

"Технические группы снова соберутся в понедельник (6 октября. - ред.) в Египте, чтобы проработать и уточнить финальные детали. Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я призываю всех действовать быстро", - отметил Трамп.