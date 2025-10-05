Израиль согласился на предложенную США линию отвода войск, - Трамп
Израиль согласился на начальную линию разведения войск в Секторе Газа. В случае согласия группировки ХАМАС, стороны начнут обмен заложников.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети Truth Social.
"После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода, которую США и посредники продемонстрировали и передали ХАМАСу", - отметил глава государства.
Трамп добавил, что после того, как палестинская группировка подтвердит свое согласие, режим прекращения огня немедленно вступит в силу и начнется обмен заложников и пленных.
"Мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3000-летней катастрофы", - добавил президент США.
Кроме того, Трамп обнародовал карту предложенного отвода войск в Секторе Газа.
Мирный план Трампа по Сектору Газа
Армия обороны Израиля проводит масштабную военную операцию в Секторе Газа, после того, как 7 октября 2023 года боевики палестинской группировки ХАМАС вторглись на территорию страны, убили и захватили в плен десятки израильтян.
Весной этого года Израиль и ХАМАС провели несколько раундов мирных переговоров. Однако из-за затягивания обмена заложниками и другой неуступчивости палестинцев, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в анклаве.
Из-за длительного замораживания переговоров, в сентябре израильская армия начала наступление на город Газа, который является последним подконтрольным палестинским боевикам городом региона.
29 сентября Трамп представил план завершения конфликта в Газе из 20 пунктов.
Согласно ему, Израиль постепенно выводит войска из Газы, а после ХАМАС освобождает заложников и начинается новый этап переговоров.
4 октября по требованию Трампа израильская армия приостановила наступление на Газу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ХАМАСа осталось несколько дней на переговоры, иначе это будет сделано принудительно.
Подробнее о мирной инициативе Трампа и перспективах завершения войны в Секторе Газа, читайте в авторском материале РБК-Украина: "План Трампа для Газы. Удастся ли завершить войну между Израилем и ХАМАС".