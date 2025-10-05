ua en ru
Израиль согласился на предложенную США линию отвода войск, - Трамп

Вашингтон, Воскресенье 05 октября 2025 00:52
Израиль согласился на предложенную США линию отвода войск, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль согласился на начальную линию разведения войск в Секторе Газа. В случае согласия группировки ХАМАС, стороны начнут обмен заложников.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети Truth Social.

"После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода, которую США и посредники продемонстрировали и передали ХАМАСу", - отметил глава государства.

Трамп добавил, что после того, как палестинская группировка подтвердит свое согласие, режим прекращения огня немедленно вступит в силу и начнется обмен заложников и пленных.

"Мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3000-летней катастрофы", - добавил президент США.

Кроме того, Трамп обнародовал карту предложенного отвода войск в Секторе Газа.

Израиль согласился на предложенную США линию отвода войск, - Трамп

Мирный план Трампа по Сектору Газа

Армия обороны Израиля проводит масштабную военную операцию в Секторе Газа, после того, как 7 октября 2023 года боевики палестинской группировки ХАМАС вторглись на территорию страны, убили и захватили в плен десятки израильтян.

Весной этого года Израиль и ХАМАС провели несколько раундов мирных переговоров. Однако из-за затягивания обмена заложниками и другой неуступчивости палестинцев, ЦАХАЛ возобновила боевые действия в анклаве.

Из-за длительного замораживания переговоров, в сентябре израильская армия начала наступление на город Газа, который является последним подконтрольным палестинским боевикам городом региона.

29 сентября Трамп представил план завершения конфликта в Газе из 20 пунктов.

Согласно ему, Израиль постепенно выводит войска из Газы, а после ХАМАС освобождает заложников и начинается новый этап переговоров.

4 октября по требованию Трампа израильская армия приостановила наступление на Газу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ХАМАСа осталось несколько дней на переговоры, иначе это будет сделано принудительно.

Подробнее о мирной инициативе Трампа и перспективах завершения войны в Секторе Газа, читайте в авторском материале РБК-Украина: "План Трампа для Газы. Удастся ли завершить войну между Израилем и ХАМАС".

