"Мир близько": президент США констатував прорив у переговорах із ХАМАС

Глава держави зазначив, що цими вихідними відбулися дуже позитивні переговори з ХАМАС.

Він також констатував успішні переговори з арабськими, мусульманськими та іншими країнами світу щодо звільнення заручників, припинення війни в Секторі Газа і "досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході".

За словами президента, "ці перемовини проходять успішно та швидко просуваються".

"Технічні групи знову зберуться в понеділок (6 жовтня. - ред.) у Єгипті, щоб опрацювати й уточнити фінальні деталі. Мені повідомили, що перший етап має бути завершений цього тижня, і я закликаю всіх діяти швидко", - зазначив Трамп.