"Мир близко": президент США констатировал прорыв в переговорах с ХАМАС

Соединенные Штаты, Понедельник 06 октября 2025 02:30
"Мир близко": президент США констатировал прорыв в переговорах с ХАМАС Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Первый этап переговоров по урегулированию в Секторе Газа должен быть завершен на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в соцсети Truth Social.

Глава государства отметил, что в эти выходные состоялись очень позитивные переговоры с ХАМАС.

Он также констатировал успешные переговоры с арабскими, мусульманскими и другими странами мира по освобождению заложников, прекращению войны в Секторе Газа и "достижению долгожданного мира на Ближнем Востоке".

По словам президента, "эти переговоры проходят успешно и быстро продвигаются".

"Технические группы снова соберутся в понедельник (6 октября. - ред.) в Египте, чтобы проработать и уточнить финальные детали. Мне сообщили, что первый этап должен быть завершен на этой неделе, и я призываю всех действовать быстро", - отметил Трамп.

Мирный план по Сектору Газа

В сентябре израильская армия начала масштабное наступление на город Газа - последний район анклава, находящийся под контролем боевиков палестинского движения ХАМАС.

В конце сентября, Трамп озвучил план завершения конфликта в Секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предусматривает поэтапный вывод израильских войск, освобождение ХАМАС заложников и начало нового этапа переговоров между сторонами.

4 октября Армия обороны Израиля прекратила наступление на Газу по требованию Трампа.

По словам Трампа, Израиль согласился на начальную линию разведения войск в Секторе Газа.

Он также подчеркнул, что в случае отказа от переговоров, ХАМАС будет полностью уничтожен.

ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
