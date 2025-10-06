ua en ru
"Мир близько": президент США констатував прорив у переговорах із ХАМАС

Сполучені Штати, Понеділок 06 жовтня 2025 02:30
"Мир близько": президент США констатував прорив у переговорах із ХАМАС Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Перший етап переговорів зі врегулювання у Секторі Газа має бути завершений наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в соцмережі Truth Social.

Глава держави зазначив, що цими вихідними відбулися дуже позитивні переговори з ХАМАС.

Він також констатував успішні переговори з арабськими, мусульманськими та іншими країнами світу щодо звільнення заручників, припинення війни в Секторі Газа і "досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході".

За словами президента, "ці перемовини проходять успішно та швидко просуваються".

"Технічні групи знову зберуться в понеділок (6 жовтня. - ред.) у Єгипті, щоб опрацювати й уточнити фінальні деталі. Мені повідомили, що перший етап має бути завершений цього тижня, і я закликаю всіх діяти швидко", - зазначив Трамп.

Мирний план по Сектору Газа

У вересні ізраїльська армія почала масштабний наступ на місто Газа - останній район анклаву, що перебуває під контролем бойовиків палестинського руху ХАМАС.

Наприкінці вересня, Трамп озвучив план завершення конфлікту в Секторі Газа. Він складається з 20 пунктів та передбачає поетапне виведення ізраїльських військ, звільнення ХАМАС заручників і початок нового етапу переговорів між сторонами.

4 жовтня Армія оборони Ізраїлю припинила наступ на Газу за вимогою Трампа.

За словами Трампа, Ізраїль погодився на початкову лінію розведення військ у Секторі Газа.

Він також підкреслив, що у разі відмови від переговорів, ХАМАС буде повністю знищено.

