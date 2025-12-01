"Мир на 50-70 лет": в МИД Турции высказались о возможной сделке Украины и РФ

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что возможное соглашение между Украиной и РФ может обеспечить мир в регионе на 50-70 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Welt am Sonntag.
По словам Фидана, мирный договор должен включать в себя обязательства о ненападении "друг на друга ни при каких обстоятельствах".
"Если удастся договориться, это может привести к 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже больше", - считает министр.
В то же время он подчеркнул, что мирная сделка не означает отказ от собственных мер безопасности. Этого не сделают ни в Европе, ни в РФ, а наоборот, каждая из сторон продолжит готовиться к различным сценарием, включая НАТО.
"Время покажет, насколько можно будет сохранить мир. Но и Россия страдает экономически и социально и выиграла бы от соглашения", - сказал Фидан.
Также он считает, сейчас Украина и РФ как никогда готовы к миру, так как "увидели масштабы человеческих страданий и разрушений и осознали собственные ограничения".
По словам Фидана, глава Кремля Владимир Путин готов согласиться на остановку огня и достигнуть мирной сделки, но при определенных условиях.
"Эта позиция была доведена до сведения украинской стороны, и мы участвуем в некоторых ее аспектах. Эта война также приносит России очень высокие расходы", - резюмировал глава министерства.
Напомним, 30 ноября между делегациями Украины и США вновь прошла встреча, но на этот раз во Флориде. Стороны продолжали дорабатывать мирный план Трампа.
По данным СМИ, на этой встрече американцы были намерены решить два ключевых пункта документа - вопрос территорий и гарантии безопасности. Также была информация, что поднимался вопрос о сроках проведения выборов.
Перед встречей госсекретарь США Марко Рубио заявил, что цель американского мирного плана заключается не только в окончании войны, но и сохранение суверенитета.
После встречи Рубио сказал, что США хотят восстановления Украины, и сейчас идет подготовка не просто к остановке боевых действий, а к долговременному процветанию.
Секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам встречи сказал, что доложил о результатах президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, есть существенный прогресс в продвижении достойного мира.
Вскоре Зеленский подтвердил информацию о докладе, отметив, что между сторонами есть конструктив и работа продолжится.