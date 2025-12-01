RU

"Мир на 50-70 лет": в МИД Турции высказались о возможной сделке Украины и РФ

Фото: Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что возможное соглашение между Украиной и РФ может обеспечить мир в регионе на 50-70 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Welt am Sonntag.

По словам Фидана, мирный договор должен включать в себя обязательства о ненападении "друг на друга ни при каких обстоятельствах".

"Если удастся договориться, это может привести к 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже больше", - считает министр.

В то же время он подчеркнул, что мирная сделка не означает отказ от собственных мер безопасности. Этого не сделают ни в Европе, ни в РФ, а наоборот, каждая из сторон продолжит готовиться к различным сценарием, включая НАТО.

"Время покажет, насколько можно будет сохранить мир. Но и Россия страдает экономически и социально и выиграла бы от соглашения", - сказал Фидан.

Также он считает, сейчас Украина и РФ как никогда готовы к миру, так как "увидели масштабы человеческих страданий и разрушений и осознали собственные ограничения".

По словам Фидана, глава Кремля Владимир Путин готов согласиться на остановку огня и достигнуть мирной сделки, но при определенных условиях.

"Эта позиция была доведена до сведения украинской стороны, и мы участвуем в некоторых ее аспектах. Эта война также приносит России очень высокие расходы", - резюмировал глава министерства.

Украина и США вновь провели переговоры о мире

Напомним, 30 ноября между делегациями Украины и США вновь прошла встреча, но на этот раз во Флориде. Стороны продолжали дорабатывать мирный план Трампа.

По данным СМИ, на этой встрече американцы были намерены решить два ключевых пункта документа - вопрос территорий и гарантии безопасности. Также была информация, что поднимался вопрос о сроках проведения выборов.

Перед встречей госсекретарь США Марко Рубио заявил, что цель американского мирного плана заключается не только в окончании войны, но и сохранение суверенитета.

После встречи Рубио сказал, что США хотят восстановления Украины, и сейчас идет подготовка не просто к остановке боевых действий, а к долговременному процветанию.

Секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам встречи сказал, что доложил о результатах президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, есть существенный прогресс в продвижении достойного мира.

Вскоре Зеленский подтвердил информацию о докладе, отметив, что между сторонами есть конструктив и работа продолжится.

