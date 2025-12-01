"Мир на 50-70 лет": в МИД Турции высказались о возможной сделке Украины и РФ

По словам Фидана, мирный договор должен включать в себя обязательства о ненападении "друг на друга ни при каких обстоятельствах".

"Если удастся договориться, это может привести к 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже больше", - считает министр.

В то же время он подчеркнул, что мирная сделка не означает отказ от собственных мер безопасности. Этого не сделают ни в Европе, ни в РФ, а наоборот, каждая из сторон продолжит готовиться к различным сценарием, включая НАТО.

"Время покажет, насколько можно будет сохранить мир. Но и Россия страдает экономически и социально и выиграла бы от соглашения", - сказал Фидан.

Также он считает, сейчас Украина и РФ как никогда готовы к миру, так как "увидели масштабы человеческих страданий и разрушений и осознали собственные ограничения".

По словам Фидана, глава Кремля Владимир Путин готов согласиться на остановку огня и достигнуть мирной сделки, но при определенных условиях.

"Эта позиция была доведена до сведения украинской стороны, и мы участвуем в некоторых ее аспектах. Эта война также приносит России очень высокие расходы", - резюмировал глава министерства.