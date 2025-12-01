"Мир на 50-70 років": у МЗС Туреччини висловилися про можливу угоду України і РФ

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що можлива угода між Україною і РФ може забезпечити мир у регіоні на 50-70 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Welt am Sonntag.
За словами Фідана, мирний договір має містити зобов'язання про ненапад "один на одного за жодних обставин".
"Якщо вдасться домовитися, це може призвести до 50, 60, 70 років миру в регіоні. Можливо, навіть більше", - вважає міністр.
Водночас він підкреслив, що мирна угода не означає відмову від власних заходів безпеки. Цього не зроблять ні в Європі, ні в РФ, а навпаки, кожна зі сторін продовжить готуватися до різних сценаріїв, включно з НАТО.
"Час покаже, наскільки можна буде зберегти мир. Але й Росія страждає економічно та соціально і виграла б від угоди", - сказав Фідан.
Також він вважає, зараз Україна і РФ як ніколи готові до миру, оскільки "побачили масштаби людських страждань і руйнувань та усвідомили власні обмеження".
За словами Фідана, глава Кремля Володимир Путін готовий погодитися на зупинку вогню і досягти мирної угоди, але за певних умов.
"Ця позиція була доведена до відома української сторони, і ми беремо участь у деяких її аспектах. Ця війна також приносить Росії дуже високі витрати", - резюмував глава міністерства.
Нагадаємо, 30 листопада між делегаціями України та США знову відбулася зустріч, але цього разу у Флориді. Сторони продовжували доопрацьовувати мирний план Трампа.
За даними ЗМІ, на цій зустрічі американці мали намір вирішити два ключові пункти документа - питання територій і гарантії безпеки. Також була інформація, що порушували питання про терміни проведення виборів.
Перед зустріччю держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мета американського мирного плану полягає не тільки в закінченні війни, а й у збереженні суверенітету.
Після зустрічі Рубіо сказав, що США хочуть відновлення України, і зараз триває підготовка не просто до зупинки бойових дій, а до довготривалого процвітання.
Секретар РНБО Рустем Умеров за підсумками зустрічі сказав, що доповів про результати президенту України Володимиру Зеленському. За його словами, є істотний прогрес у просуванні гідного миру.
Незабаром Зеленський підтвердив інформацію про доповідь, зазначивши, що між сторонами є конструктив і робота продовжиться.