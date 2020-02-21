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У МОЗ пояснили, чому для карантину обрали медцентр в Нових Санжарах

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 15:36
У МОЗ пояснили, чому для карантину обрали медцентр в Нових Санжарах
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Медцентр "Нові Санжари" був обраний, оскільки він є найменш завантаженим

У Міністерстві охорони здоров'я України роз'яснили, чому обрали медичний центр "Нові Санжари" для обсервації евакуйованих з китайського Уханя. Про це під час сесії Полтавської обласної ради заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає РБК-Україна.

За його словами, місце для обсервації, не обов'язково має відповідати вимогам інфекційних лікарень. При цьому на даний момент в Україні зафіксована епідемія грипу та ГРВІ, через що в заклади охорони здоров'я знаходиться велика кількість хворих.

"Зупинити функціонування медичних установ, щоб розмістити там здорових людей без симптомів, Україна була не готова. Всі такі заклади повністю задіяні, і медики працюють у штатному режимі. Тому переглядалася досить велика кількість закладів, які можна задіяти, щоб не впливати на процес надання медичної допомоги", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що медичний центр "Нові Санжари" був обраний, так як він підпорядкований Міністерству внутрішніх справ і не був завантажений, на відміну від подібних закладів в інших регіонах.

"Евакуювати госпіталі, виселяти з них людей, яким потрібна медична допомога - неправильно. Коли обирали заклад, оцінювалася велику кількість індикаторів, показників. Тому обрали саме цей заклад, який не так заповнений. Заклад підпорядкований Міністерству внутрішніх справ, Національної гвардії. Він досить швидко може звільнити корпуса, підготуватися, щоб провести ізоляцію здорових людей на інкубаційний термін", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, 20 лютого в медцентр "Нові Санжари" доставили евакуйованих українців з китайського Уханя. При цьому місцеві жителі влаштували акцію протесту, намагаючись не пустити автобуси з евакуйованими на територію населеного пункту. В результаті зіткнень між демонстрантами і правоохоронцями постраждали 10 осіб - 9 силовиків та 1 цивільний. Також поліція затримала 24 учасники акцій протестів, 23 з яких були відпущені. При цьому були відкриті п'ять кримінальних справ.

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