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Поліція повідомила про стан потерпілих у ході протестів у Нових Санжарах

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 11:25
Поліція повідомила про стан потерпілих у ході протестів у Нових Санжарах
Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Чотирьох правоохоронців і цивільна особа, що постраждали в ході зіткнень, відпустили додому

П'ятеро правоохоронців, що постраждали в результаті зіткнень з учасниками акцій протестів у Нових Санжарах, перебувають у лікарні. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Facebook.

При цьому чотирьох правоохоронців і цивільна особа, які постраждали в ході зіткнень, відпустили додому після надання медичної допомоги.

"Вчора під час зіткнень у Нових Санжарах постраждали 9 поліцейських. Чотирьом надали першу допомогу в лікарні і відпустили додому. Ще п'ятеро перебувають на стаціонарному лікуванні і потребують додатковому обстеженні. Окремі правоохоронці постраждали в результаті попадання каміння в область голови. Крім того, до медиків звернулася одна цивільна особа. Лікарі констатували легкі тілесні ушкодження, надали медичну допомогу та відпустили додому", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 20 лютого відбулися зіткнення в Нових Санжарах між правоохоронцями і демонстрантами, які не планували пустити в медичний центр евакуйованих українців з китайського Уханя. У ході сутичок постраждали 10 осіб.

Під час зіткнень правоохоронці затримали 24 людини. Станом на ранок 21 лютого 23 із затриманих були відпущені додому, один затриманий перебуває під вартою.

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