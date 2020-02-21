Поліція відпустила 23 затриманих демонстрантів у Нових Санжарах

Фото: сутички у Нових Санжарах (РБК-Україна)

Ще один демонстрант знаходиться під вартою

Поліція відпустила 23 з 24 затриманих демонстрантів у Нових Санжарах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили в МВС, ще один затриманий учасник акцій протестів знаходиться на даний момент під вартою.

"Поліція Полтавській області повідомляє, вчора, 20 лютого, 24 найбільш агресивних особи були вилучені з натовпу і доставлені в територіальні відділи Нацполіції. Всі особи ідентифіковані, на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще один перебуває під вартою за статтею 208 КК", - повідомили правоохоронці.

Також у поліції повідомили, що станом на ранок 21 лютого ситуація в Нових Санжарах спокійна. Правоохоронці Полтавської області несуть службу в посиленому режимі. Цілодобово на патрулюванні знаходиться 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців.

Нагадаємо, 20 лютого в Україну прибули евакуйовані українці з китайського Уханя. Їх направили в медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві жителі вийшли на протест. В результаті між правоохоронцями і учасниками акцій протестів відбулися сутички. В результаті були затримано 24 учасника акції протесту - 17 впродовж 20 лютого, 7 днем раніше.

В зіткнення постраждали дев'ять співробітників Національної поліції і один цивільний. Поліція відкрила дві кримінальні провадження.