В Минздраве разъяснили, почему для карантина выбрали медцентр в Новых Санжарах

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Медцентр "Новые Санжары" был выбран, так как он является наименее загруженным

В Министерстве здравоохранения Украины разъяснили, почему выбрали медицинский центр "Новые Санжары" для обсервации эвакуированных из китайского Уханя. Об этом во время сессии Полтавского областного совета заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, место для обсервации не обязательно должно отвечать требованиям инфекционных больниц. При этом на данный момент в Украине зафиксирована эпидемия гриппа и ОРВИ, из-за чего в заведениях здравоохранения находится большое количество заболевших.

"Остановить функционирование медицинских учреждений, чтобы разместить там здоровых людей без симптомов, Украина была не готова. Все такие заведения полностью задействованы, и медики работают в штатном режиме. Поэтому пересматривалось достаточно большое количество заведений, которые можно задействовать, чтобы не влиять на процесс оказания медицинской помощи", - сказал Ляшко.

Он отметил, что медицинский центр "Новые Санжары" был выбран, так как он подчинен Министерству внутренних дел и не был загружен, в отличие от подобных заведений в других регионах.

"Эвакуировать госпитали, выселять из них людей, которым нужна медицинская помощь - неправильно. Когда выбиралось заведение, оценивалось большое количество индикаторов, показателей. Поэтому выбрали именно это заведение, которое не так заполнено. Заведение подчинено Министерству внутренних дел, Национальной гвардии. Оно довольно быстро может освободить корпуса, подготовиться, чтобы провести изоляцию здоровых людей на инкубационный срок", - сообщил Ляшко.

Напомним, 20 февраля в медцентр "Новые Санжары" доставили эвакуированных украинцев из китайского Уханя. При этом местные жители устроили акцию протеста, пытаясь не пустить автобусы с эвакуированными на территорию населенного пункта. В результате столкновений между демонстрантами и правоохранителями пострадали 10 человек - 9 силовиков и 1 гражданский. Также полиция задержала 24 участника акций протестов, 23 из которых были отпущены. При этом были открыты пять уголовных дел.