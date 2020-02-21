Скалецька достроково покинула медцентр в Нових Санжарах

Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я покинула зону карантину

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька достроково покинула медцентр у Нових Санжарах, де збиралася перебувати на добровільному карантині. Про це журналістам повідомив начальник медичного центру Олександр Блінов.

За його словами, Скалецька покинула територію медичного центру. Він також підтвердив, що вона контактувала з медиками, які працюють в боксі.

"Сьогодні вона виявила бажання піти до людей, і з ними поспілкуватися", - зазначив Блінов.

Він також додав, що Скалецька планує повернутися в зону карантину, для неї облаштують місце в окремій будівлі.

Водночас на своїй сторінці в Facebook Скалецька повідомила, що знаходиться в приміщенні, в якому проведе найближчі два тижні. Також, за її словами, зараз вона спілкується з екіпажем літака, всі евакуйовані відчувають себе добре.

Нагадаємо, вчора Скалецька добровільно залишилася на два тижні з евакуйованими в Нових Санжарах. Вона заявила, що проведе наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю і в тих же умовах.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський після вчорашніх протестів в Нових Санжарах заявив, що Україна схожа на Європу епохи Середньовіччя.

"Чесно кажучи, ми постійно говоримо, що Україна - це Європа, так ось ... вчора в деяких епізодах здавалося, що ми - Європа епохи Середньовіччя. На жаль, давайте не забувати, що ми все з вами люди, а не ... не хочу зараз підбирати неправильне слово", - сказав він.