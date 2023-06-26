Минирование ЗАЭС и бунт Пригожина в России: новости за выходные

Россия заминировала бассейн-охладитель и четыре энергоблока Запорожской АЭС, а руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин совершил бунт против российского руководства.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 24 июня:

Новости за 25 июня:

Минирование ЗАЭС

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предупредил, что Россия завершила подготовку к атаке на Запорожскую АЭС. По его словам, бассейн-охладитель завода заминирован российскими войсками.

Также украинской военной разведке удалось установить, что российские войска опрокинули заряженную взрывчаткой технику до четырех из шести энергоблоков.

Бунт Пригожина в России

В субботу, 24 июня, после полуночи Пригожин заявил, что его войска двигаются по Ростовской области, а уже к утру "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове, в том числе штаб Западного военного округа РФ. После этого колонна "вагнеровцев" двинулась на Москву.

Однако к вечеру основатель ЧВК "Вагнера" неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Заявлению Пригожина предшествовало сообщение пресс-службы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, где говорилось, что белорусский диктатор уговорил вожака "вагнеровцев" начать деэскалацию и прекратить свой поход на Москву.

У Лукашенко заявляли, что Пригожину предложили "абсолютно выгодный и приемлемый вариант решения ситуации", предусматривающий гарантии безопасности для боевиков "Вагнера".

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

Ермак обсудил формулу мира с советниками из более чем 10 стран.

Встреча прошла в Копенгагене с советниками по национальной безопасности и политическими советниками. На ней присутствовали представители Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции и Японии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Украина еще раз представила советникам формулу мира. Также советники обсудили глобальный саммит мира.

В Кировоградской области нетрезвый полицейский вызвал смертельное ДТП

Авария произошла в ночь на 25 июня. Правоохранители установили, что за рулем был нетрезвый полицейский.

В результате ДТП погибли трое 17-летних подростков: двое скончались на месте, еще одна девушка скончалась в карете скорой.

Через три недели. Британские истребители перехватили более 20 самолетов РФ вблизи НАТО

За последние три недели британские истребители перехватили более 20 российских самолетов, летающих вблизи воздушного пространства НАТО. Всего за 21 день был перехвачен 21 российский самолет.

Meta будет удалять новости из Facebook и Instagram в Канаде

Сенат Канады одобрил закон о новостях в Интернете, обязывающий такие компании, как Meta и Google, платить издателям новостей за их контент. В ответ на это Meta решила протестировать функцию удаления новостей из соцсетей.

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