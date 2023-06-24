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В РФ запустили по Украине ракеты с Каспия

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Суббота 24 июня 2023 01:18
В РФ запустили по Украине ракеты с Каспия Фото: бомбардировщик Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101 (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

С территории РФ по Украине были запущены крылатые ракеты Х-101/555. Было рассчитано время, когда они войдут в воздушное пространство нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Военные отметили, что вражеские ракеты после этого пуска с акватории Каспийского моря попадут в небо Украины в 02.20.

"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 по стратегической авиации с акватории Каспийского моря. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 02.20", - говорится в объявлении.

Российские ракетные обстрелы Украины

Воздушные атаки РФ по Украине

Российские оккупанты с мая активизировали нанесение ракетных ударов по территории Украины. Для этого они используют крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе.

Последняя попытка воздушных ударов российских оккупантов была в ночь на 22 июня. Тогда РФ запустила по Украине 3 крылатых ракеты Х-22, 3 баллистических ракеты "Кинжал" и 4 дрона-камикадзе "Шахед". Силам ПВО удалось сбить три российских дрона.

Отметил, что в пятницу в Украине были объявлены четыре воздушных тревог за день, крайняя - около 23:00, при этом длилась она не долго. Добавим, что в Воздушных силах ВСУ сообщали о пуске крылатых ракет.

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