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Пригожин заявил о прекращении "похода" на Москву

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Россия, Суббота 24 июня 2023 20:47
Пригожин заявил о прекращении "похода" на Москву Фото: основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

"ЧВК "Вагнера" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Пригожина утверждает, что якобы сейчас "наступил тот момент, когда кровь может пролиться".

"Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", - добавляют в представительстве Пригожина.

Поход боевиков Пригожина на Москву

Между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу несколько месяцев продолжается конфликт, но вчера он резко обострился. Главарь "вагнеровцев" заявил, что войска РФ якобы ударили по тыловому лагерю его наемников. Пригожин объявил, что "будет идти на Москву", но начал с Ростова.

После полуночи Пригожин заявил, что его войска движутся по Ростовской области, а утром "вагнеровцы" заняли военные объекты в Ростове, в частности штаб Западного военного округа РФ. После этого колонна "вагнеровцев" двинулась на Москву.

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.

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Москва ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
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