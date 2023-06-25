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В Канаде Meta будет удалять новости из Facebook и Instagram: названа причина

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Воскресенье 25 июня 2023 17:33
В Канаде Meta будет удалять новости из Facebook и Instagram: названа причина Фото: В Канаде Meta будет удалять новости из Facebook и Instagram (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Компания Meta будет удалять новости из Facebook и Instagram в Канаде. Поскольку Сенат страны принял закон о новостях в Интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Законодательство, официально называемое Билль C-18, заставит технологические компании, такие как Meta и Google, вести переговоры с издателями новостей и платить им за их контент.

Meta с 1 июня начала в тестовом режиме удалять новостей из приложений в преддверии принятия закона. Билль C-18 вступит в силу через шесть месяцев после получения королевской санкции.

Google также тестировал блокировку новостного контента для некоторых канадских пользователей. Компания сообщила, что она все еще работает с правительством над потенциальным решением, которое бы сняло озабоченность компании.

Пропаганда в Facebook

ЧВК "Вагнера" использует Facebook для вербовки медиков, операторов беспилотников и даже психологов для участия в боевых действиях, в частности, в Украине. Объявления ЧВК "Вагнера" за последние 10 месяцев набрали почти 120 тысяч просмотров.

Также российская пропаганда запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook. Цель кампании - подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранным сражением за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы.

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