Оккупанты нанесли артиллерийский и ракетный удары по Днепру и области: названы последствия

В Днепре в результате российских ракетных ударов, что были совершены в ночь на субботу 24 июня, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

""В ночью в области было громко от взрывов. Враг массированно атаковал Днепропетровщину. По предварительным данным, 9 крылатых ракет и 3 беспилотника защитника с ПВК"Восток" сбили. К сожалению, есть и попадание в Днепр. И снова цель рашистских преступников - частный сектор", - говорится в сообщении.

Так, в городе был "прилет" во время российской воздушной атаки. В результате ранения получили 8 человек. Двое из них - дети, это мальчики 2013 г.р. и 2019 г.р.

"Медики оказали всю необходимую помощь. В больницы забрали четырех пострадавших. Еще один мужчина и двое детей будут лечиться амбулаторно", - рассказал чиновник.

На месте попадания был пожар на площади 25 "квадратов". Были полностью уничтожены 4 частных жилых дома, 3 легковых автомобиля, повреждены 25 частных жилых домов, 5 хозяйственных сооружений, газопровод, 15 легковых автомобилей.

Кроме того, еще одно попадание пришлось по объекту инфраструктуры, в результате чего также есть разрушения.

Также в ОВА сообщили, что ночью оккупанты дважды обстрелял Никопольский район из артиллерии. В результате этой атаки были повреждены 2 частных жилых дома.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Воздушная атака РФ по Украине ночью 24 июня

Этой ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Накануне в пятницу таких тревог было четыре в течение дня. Войска РФ запускали с акватории Каспийского моря крылатые ракеты Х-101/555 по Украине. В регионах работала противовоздушная оборона, сбивая вражеские цели.

Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове, Кривом Роге, Кропивницком и Николаеве.

Что известно о последствиях этой ночной ракетной атаки 24 июня - читайте в материале РБК-Украина.