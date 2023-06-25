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Оккупанты заставляют владельцев затопленных домов в Херсонской области брать паспорта РФ

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Херсонская область, Воскресенье 25 июня 2023 03:15
Оккупанты заставляют владельцев затопленных домов в Херсонской области брать паспорта РФ Фото: затопленные Олешки (t.me/khersonoleshky)
Автор: Владимир Костырин

На временно подконтрольных войскам РФ территориях Херсонской области захватчики используют затруднительное положение жителей затопленных из-за подрыва Каховской ГЭС населенных пунктов, принуждая тех получать паспорта страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Так, интервенты сулят "жилищные сертификаты" с социальными выплатами на приобретение жилищного имущества только тем владельцам подтопленных домов, кто имеет "российское гражданство".

Остальным представители оккупационной "администрации" помощь не обещают.

Как отмечают в ЦНС, пособники захватчиков требуют от них написать заявление на получение вражеской макулатуры, и только тогда обещают рассмотреть вопрос оказания помощи.

"Имеем очередное доказательство циничности врага, которое проводит политику уничтожения украинцев на ВОТ", - говорится в публикации.

Ситуация в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, в результате чего 80 населенных пунктов оказались затопленными. Вода поднялась по некоторым местам до 5 метров. В настоящее время вода уже отошла.

Напомним, что в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС погибли более 20 человек.

Правительство Украины выделило 565 млн гривен для помощи пострадавшим из-за подтопления в Херсонской и Николаевской областях в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Добавим, что разрушение захватчиками гидроэлектростанции привело к ухудшению санитарно эпидемиологической ситуации на оккупированных территориях Херсонской области, и там уже была зафиксирована вспышка гепатита А.

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