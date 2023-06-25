Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали почти три роты россиян
Украинские военные на Таврическом направлении за сутки уничтожили почти три роты оккупантов. При этом уничтожено пять складов боеприпасов врага.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .
"Таврическое направление. Уничтожение россиян продолжается. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в течение суток выполнили 1093 огневых задания. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", - сообщил он.
Тарнавский добавил, что также было уничтожено 16 единиц военной техники противника. В частности,
- танк,
- два ББМ,
- два БпЛА "Орлан-10",
- БпЛА Zala,
- гаубица 2А65 "Мста-Б",
- РСЗО БМ-27 "Ураган".
Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага.
Наступление украинских защитников
В начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось уволить восемь населенных пунктов.
Однако в последние дни российские кафиры активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники сдерживают штурмы врага.
По данным военных, украинские защитники продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.
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