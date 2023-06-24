Лавров разбил мечты Лукашенко о ядерном оружии. РФ не отдаст контроль над ракетами
Россия сохраняет контроль над ядерным оружием, которое будет размещено на территории Беларуси.
Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
По словам Лаврова, Российская Федерация и Республика Беларусь как члены Союзного Государства имеют полное право договариваться о размещении части нашего тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
"Мы сохраняем контроль над оружием, которое будет размещено на территории нашего союзника", - подчеркнул он.
Министр отметил, что Россия якобы не нарушает ни одно международное обязательство по размещению ядерного оружия из-за того, что именно РФ полностью контролирует использование оружия.
Ядерное оружие РФ в Беларуси
В конце мая министры обороны Российской Федерации и Белоруссии подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. В частности, Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерной боеголовкой.
В то же время, контроль за ядерным оружием остается за Россией, несмотря на то, что Александр Лукашенко начал рассуждать об ударах "ядеркой".
На днях Лукашенко сообщил, что он сам не то чтобы просил, а "уже требовал", чтобы Путин дал ему ядерное оружие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.