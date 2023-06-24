Маляр о ситуации на фронте: ВСУ начали наступление на нескольких направлениях

Вооруженные силы Украины на востоке начали наступление на нескольких направлениях одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр .

"Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно", - пояснила замминистра обороны.

Продвижение вперед есть по следующим направлениям:

Орехово-Василовки,

Бахмута,

Богдановки,

Ягодного,

Клещеевки,

Курдюмовки.

На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.

Ситуация на юге

"На всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия", - сообщила Маляр.

В то же время, она отметила, что враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники.

Наступление ВСУ

Вчера Маляр сообщала, что Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на юге Украины. Также военные сдерживают враждебное наступление в Донецкой области, там продолжаются бои.

Также за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было уволено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

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