Минус миллиард долларов за неделю: атаки дронов обвалили морской экспорт нефти из РФ

Из-за дроновых ударов по портам в Усть-Луге и Приморске произошел обвал нефтеэкспорта России. Это привело к потере Кремлем более 1 млрд долларов доходов только за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Серия атак украинских беспилотников по ключевым нефтепортам страны-агрессора привела к значительному сокращению экспорта из Балтийского региона - он упал до трети по сравнению с предыдущей неделей.

Агентство отмечает, что объемы поставок нефти через Балтику упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Результаты дроновых атак

В период с 22 по 29 марта общий нефтяной экспорт РФ упал на 43% - с 4,072 до 2,318 млн баррелей в сутки. По результатам недели из морских портов страны-агрессора вышли 22 танкера - на 15 меньше, чем неделей ранее.

Несмотря на падение объемов доходы Кремля от экспорта по месячным расчетам выросли до 1,79 млрд долларов в неделю - это самый высокий показатель с мая 2024 года. Это объясняется ростом мировых цен на нефть на фоне геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

В частности, цена Urals из балтийских портов подскочила до 73,24 доллара за баррель, ESPO - до 84,19 доллара, а поставки в Индию подорожали почти до 97,69 доллара за баррель.

В то же время беспилотные атаки пришлись на период, когда Москва начала получать сверхприбыли из-за повышения мировых цен на нефть.

Удары по объектам нефтеэкспорта РФ

Напомним, 23 марта Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу в Приморске. Тогда огонь охватил часть резервуаров, а отгрузка топлива была временно приостановлена. Пожар продолжался несколько суток, а 27 марта огонь вспыхнул с новой силой после очередной атаки.

Удары беспилотников заставили Россию временно приостановить отгрузку нефти через оба порта - Приморск и Усть-Лугу. Инфраструктура получила существенные повреждения, на объектах возникли пожары.