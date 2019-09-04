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У Мінську почалося засідання підгруп ТКГ по Донбасу

Новини » Політика    04.09.2019 - 11:42
У Мінську почалося засідання підгруп ТКГ по Донбасу
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

Сторони обговорюють ситуацію на Донбасі

У Мінську (Білорусь) почали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

Сторони сьогодні обговорюють ситуацію на Донбасі. Головна тема мінської зустрічі - виконання "хлібного" перемир'я.

"У Мінську почали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході", - йдеться в сообщенни.

Раніше повідомлялося, що в Мінську активізують переговори щодо повернення державних і приватних підприємств України.

Нагадаємо, штаб ООС показав докази порушень перемир'я на Донбасі. За період "хлібного перемир'я" на Донбасі зафіксовані 32 обстріли.

Раніше повідомлялося, що українська сторона демонтувала фортифікації в Станиці Луганській для початку ремонту зруйнованого мосту в районі контрольного пункту пропуску. Додамо, посольство США в Україні закликало РФ і підтримуваних нею бойовиків сприяти початку ремонту мосту в Станиці Луганській.

Також сьогодні російські ЗМІ писали, що процес обміну утримуваними між Україною та Російською Федерацією може початися до кінця цього тижня.

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