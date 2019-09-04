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На Донбасі поранені четверо українських військових

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 07:33
На Донбасі поранені четверо українських військових
Ілюстративне фото ( flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 10 разів порушили перемир'я, порушивши мінські угоди

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) внаслідок обстрілів з боку бойовиків дістали поранення четверо українських військовослужбовців. Про це передає РБК-Україна із посиланям на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник застосував заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі населених пунктів Павлопіль, Новогнатівка, Водяне, Новотроїцьке, Гнутове, Троїцьке, Кримське, Попасна.

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу чотири військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню", - зазначили в ООС.

Обстріли зранку велися в районі Водяного з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики активізували обстріл позицій Об'єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції додаткових диверсійних і снайперських груп.

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