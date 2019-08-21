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У Мінську активізують переговори щодо повернення підприємств Україні

Новини » Політика    21.08.2019 - 19:40
У Мінську активізують переговори щодо повернення підприємств Україні
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Одним з пріоритетів роботи соціально-економічної підгрупи є безперебійне водопостачання на Донбасі

У Мінську активізують переговори щодо повернення державних і приватних підприємств Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер Facebook.

За її словами, одним із пріоритетів роботи соціально-економічної підгрупи є безперебійне водопостачання на Донбасі.

"Безперебійне водопостачання всій території Донбасу - один з пріоритетів роботи соціально-економічної підгрупи, де продовжують шукати шляхи поліпшення гуманітарної ситуації для всіх жителів Донецької і Луганської областей", - зазначила Оліфер.

Крім того, вона зазначила, що учасники підгрупи відзначили важливість повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО.

"Всі учасники підгрупи погодилися, що більшої уваги потребує питання повернення української державної і приватної власності на території ОРДЛО, оскільки ця проблема є ключовою", - заявила вона.

Також Оліфер зазначила, що триває конструктивна робота над взаємним звільненням утримуваних осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 серпня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи українська сторона зазначила, що готова почати ремонт мосту в Станиці Луганській. Українська сторона поінформувала, що готова почати ремонт переходу 22 серпня.

Раніше Леонід Кучма зустрівся з головою СММ ОБСЄ Яшаром Халіта Чевиком, який також є координатором підгрупи з безпеки ТКГ. Сторони обговорили процес підготовки до ремонту моста в Станиці Луганській та відзначили важливість відновлення цього переходу.

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