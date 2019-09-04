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В Минске началось заседание подгрупп ТКГ по Донбассу

Новости » Политика    04.09.2019 - 11:42
В Минске началось заседание подгрупп ТКГ по Донбассу
Фото: МИД Беларуси (twitter.com/belarusmid)

Стороны обсуждают ситуацию на Донбассе

В Минске (Беларусь) начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Стороны сегодня обсуждают ситуацию на Донбассе. Главная тема минской встречи - выполнение "хлебного" перемирия.

"В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке", - говорится в сообщенни.

Ранее сообщалось, что в Минске активизируют переговоры по возврату государственных и частных предприятий Украине.

Напомним, штаб ООС показал доказательства нарушений перемирия на Донбассе. За период "хлебного перемирия" на Донбассе зафиксированы 32 обстрела.

Ранее сообщалось, что украинская сторона демонтировала фортификации в Станице Луганской для начала ремонта разрушенного моста в районе контрольного пункта пропуска. Добавим, посольство США в Украине призвало РФ и поддерживаемых ею боевиков способствовать началу ремонта моста в Станице Луганской.

Также сегодня российские СМИ писали, что процесс обмена удерживаемыми между Украиной и Российской Федерацией может начаться до конца этой недели.

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