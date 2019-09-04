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Процес обміну утримуваними може початися до кінця тижня

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 08:58
Процес обміну утримуваними може початися до кінця тижня
Колаж РБК-Україна

Імовірна дата початку обміну - 7 вересня

Процес обміну утримуваними між Україною та Російською Федерацією може початися до кінця цього тижня. Про це повідомляють джерела російських ЗМІ, передає "Крим.Реалії".

Як повідомляється, двоє дипломатичних джерел одного з російських видань заявили, що процес обміну полоненими може початися вже до кінця тижня. Однак не уточнюється, представниками яких країн є вищезгадані джерела.

"Обмін може початися до кінця тижня, імовірні дата - 7 вересня", - зазначило одне з джерел.

Інше джерело також підтвердило, що початок обміну полоненими заплановано на 7 вересня, однак зазначило, що домовленості мають попередній характер.

"Наразі досягнені лише рамкові домовленості. Остаточно дату та умову обміну сторони узгодять в середині тижня", - додало джерело.

Зазначається, що наразі дану інформацію про можливі терміни початку обміну утримуваними не підтвердило жодне відповідне відомство України та Росії, також інформацію не підтверджують і незалежні джерела.

Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявив, що президент Росії Володимир Путін зірвав процес обміну полоненими, висунувши нову умову.

Також РБК-Україна писало, що за словами російського омбудсмена Тетяни Москалькової, наразі між Росією та Україною ведуться переговори щодо обміну ув'язненими, але для завершення обміну необхідно оформити документи.

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