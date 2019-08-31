Зеленський розповів про дві розмови з Путіним

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський говорив з Путіним про військовополонених моряків

Президент Володимир Зеленський розповів про дві розмови з президентом РФ Володимир Путіним. Про це він розповів в телеінтерв'ю.

Зеленський говорив з Путіним про військовополонених моряків.

"У нас немає ніяких відносин. Я подзвонив йому тому що бачив рішення трибуналу ООН (з морського права, - ред.) з приводу повернення наших моряків. Бачив, що всі строки пройшли і ніхто нам не повертає наших хлопців. І я розумів тоді, тому що в ЗМІ була напружена атмосфера. Особливо в МЗС, яке дуже не хотіло допустити моїх розмов з президентом Росії. Для них не дай Боже повернуться моряки через розмову Зеленського з Путіним", - сказав він.

Зеленський розповів, що двічі говорив з президентом РФ. За словами президента, вони говорили про війну на Донбасі.

"Тому я вирішив йому подзвонити, ми познайомились. У нас була розмова десь 30 хвилин. Ми говорили про повернення наших хлопців, про наступні кроки, про ситуацію на Донбасі, про війну на Донбасі. Він казав мені інформацію, якою він володіє. Я йому говорив про інформацію, яку знаю я. Це різні інформації про те, що відбувається на Донбасі. У нас була предметна розмова, тому що ми вирішили в який термін і яким чином ми повинні повернути наших хлопців", - додав він.

Крім того, Зеленський заявив, що домовився про особисту зустріч з Путіним.

"Чесно кажучи, він мені сказав, що раніше були такі стосунки, що про ніякі зустрічі не може йтися. Щоб вирішувати в мінському форматі нам потрібно зустрічатися в нормандському. Я вважаю, що тільки дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів ми можемо домовитись і підписатись - що найважливіше", - додав він.

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація про завершення обміну полонених між Україною та РФ. Натомість, в Офісі президента Володимира Зеленського цю інформацію спростували, а прес-службі Служби безпеки України повідомили, що переговори щодо обміну полонених ще тривають.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський і Путін говорили після чергового обстрілу бойовиків на Донбасі, в результаті якого загинули четверо українських бійців ООС. Також два президенти говорили про український політв'язнів.