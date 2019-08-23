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США закликали Росію сприяти ремонту моста в Станиці Луганській

Новини » Політика    23.08.2019 - 12:36
США закликали Росію сприяти ремонту моста в Станиці Луганській
Фото: міст у Станиці Луганській (twitter.com/zelenskyyua)

Американські дипломати також закликали поважати територіальну цілісність України

Посольство США в Україні закликало РФ і підтримуваних нею бойовиків сприяти початку ремонту мосту в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Facebook.

Зокрема, США закликає Росію і бойовиків почати демонтаж фортифікаційних споруд, що допоможе прискорити процес ремонту мосту.

"Повідомлення про те, що Україна завершила розмінування мосту поблизу Станиці Луганської, обнадіюють нас. Ми закликаємо Росію і підтримувані нею сили зробити те саме і сприяти подальшим крокам, включаючи демонтаж фортифікаційних споруд, що дозволить здійснити повний ремонт мосту в Станиці Луганській", – йдеться в повідомленні.

США закликали Росію сприяти ремонту моста в Станиці Луганській

Також американські дипломати закликали поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 16 серпня Україна завершила розмінування територій біля мосту в Станиці Луганській. Сапери працювали 16 діб.

У вівторок, 20 серпня українська сторона заявила про готовності розпочати ремонтні роботи в рамках домовленостей з розведення сил і засобів на ділянці. Однак у цей же день у штабі ООС повідомили, що бойовики "ЛНР", за вказівкою Росії, зірвали початок робіт. Вони не почали синхронно ремонт і заважали українській стороні почати його зі свого боку.

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