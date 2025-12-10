Минобороны закупает бронеодеяла для ВСУ: что это и как защитит военных
В Министерстве обороны Украины рассказали, что "Государственный оператор тыла" впервые закупит бронеодеяла для военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Когда и сколько бронеодеял планируют закупить
Украинцам рассказали, что закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) впервые закупит универсальные полевые тенты - так называемые бронеодеяла.
Отмечается, что они предназначены для индивидуальной и коллективной защиты личного состава.
"Планируется приобрести первые 5 300 единиц на сумму более 132 млн грн со сроком отгрузки до конца февраля 2026 года", - сообщили в МОУ.
Из чего состоит комплект такого изделия
Согласно информации министерства, комплект изделия содержит:
- чехол;
- мягкий баллистический пакет;
- индивидуальную сумку для переноски;
- паспорт;
- комплект запчастей для мелкого ремонта.
Известно также, что все бронеодеяла будут поставляться в камуфляжном рисунке ММ-14 - "пиксель".
"Каждое бронеодеяло будет маркировано QR-кодом с доступом к текстовой инструкции по использованию", - добавили в МОУ.
Для чего можно использовать бронеодеяло
В Минобороны рассказали, что бронеодеяло может применяться:
- во время перемещения на открытой местности;
- для укрытия блиндажей и позиций;
- при отсутствии бронированных элементов в транспорте;
- во время эвакуации раненых.
Сообщается, что данное изделие:
- имеет вид тента;
- обеспечивает защиту от обломков артиллерийских снарядов, мин, ручных гранат и других взрывоопасных элементов.
Как работает бронеодеяло и при каких условиях
В МОУ объяснили, что конструкция бронеодеяла предусматривает использование материалов, способных:
- задерживать средство поражения;
- рассеивать его энергию.
"Во время учебно-боевых задач и ведения активных боевых действий", - уточнили в министерстве.
В завершение отмечается, что такое изделие сохраняет свои защитные свойства:
- в условиях влажности от 40% до 70%;
- при температуре от -40°C до +70°C;
- в течение не менее шести часов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25.
Действующий "пиксель" ММ-14 остается, однако появляется и дополнительный вариант камуфляжа (похожий на иностранный Multicam).
Кроме того, мы сообщали, что ГОТ Минобороны впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести (что превращает их при необходимости в спасательное средство на воде).
Читайте также о питании украинских военных - каков состав рациона и что входит в сухпайки.