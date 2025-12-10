ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Минобороны закупает бронеодеяла для ВСУ: что это и как защитит военных

Среда 10 декабря 2025 16:02
UA EN RU
Минобороны закупает бронеодеяла для ВСУ: что это и как защитит военных Украинское войско получит новые универсальные бронеодеяла (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве обороны Украины рассказали, что "Государственный оператор тыла" впервые закупит бронеодеяла для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Когда и сколько бронеодеял планируют закупить

Украинцам рассказали, что закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) впервые закупит универсальные полевые тенты - так называемые бронеодеяла.

Отмечается, что они предназначены для индивидуальной и коллективной защиты личного состава.

"Планируется приобрести первые 5 300 единиц на сумму более 132 млн грн со сроком отгрузки до конца февраля 2026 года", - сообщили в МОУ.

Из чего состоит комплект такого изделия

Согласно информации министерства, комплект изделия содержит:

  • чехол;
  • мягкий баллистический пакет;
  • индивидуальную сумку для переноски;
  • паспорт;
  • комплект запчастей для мелкого ремонта.

Известно также, что все бронеодеяла будут поставляться в камуфляжном рисунке ММ-14 - "пиксель".

"Каждое бронеодеяло будет маркировано QR-кодом с доступом к текстовой инструкции по использованию", - добавили в МОУ.

Для чего можно использовать бронеодеяло

В Минобороны рассказали, что бронеодеяло может применяться:

  • во время перемещения на открытой местности;
  • для укрытия блиндажей и позиций;
  • при отсутствии бронированных элементов в транспорте;
  • во время эвакуации раненых.

Сообщается, что данное изделие:

  • имеет вид тента;
  • обеспечивает защиту от обломков артиллерийских снарядов, мин, ручных гранат и других взрывоопасных элементов.

Как работает бронеодеяло и при каких условиях

В МОУ объяснили, что конструкция бронеодеяла предусматривает использование материалов, способных:

  • задерживать средство поражения;
  • рассеивать его энергию.

"Во время учебно-боевых задач и ведения активных боевых действий", - уточнили в министерстве.

В завершение отмечается, что такое изделие сохраняет свои защитные свойства:

  • в условиях влажности от 40% до 70%;
  • при температуре от -40°C до +70°C;
  • в течение не менее шести часов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25.

Действующий "пиксель" ММ-14 остается, однако появляется и дополнительный вариант камуфляжа (похожий на иностранный Multicam).

Кроме того, мы сообщали, что ГОТ Минобороны впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести (что превращает их при необходимости в спасательное средство на воде).

Читайте также о питании украинских военных - каков состав рациона и что входит в сухпайки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Вооруженные силы Украины фронт служба в армії Военный
Новости
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте