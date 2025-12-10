Минобороны закупает бронеодеяла для ВСУ: что это и как защитит военных

В Министерстве обороны Украины рассказали, что "Государственный оператор тыла" впервые закупит бронеодеяла для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Когда и сколько бронеодеял планируют закупить

Украинцам рассказали, что закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) впервые закупит универсальные полевые тенты - так называемые бронеодеяла.

Отмечается, что они предназначены для индивидуальной и коллективной защиты личного состава.

"Планируется приобрести первые 5 300 единиц на сумму более 132 млн грн со сроком отгрузки до конца февраля 2026 года", - сообщили в МОУ.

Из чего состоит комплект такого изделия

Согласно информации министерства, комплект изделия содержит:

чехол;

мягкий баллистический пакет;

индивидуальную сумку для переноски;

паспорт;

комплект запчастей для мелкого ремонта.

Известно также, что все бронеодеяла будут поставляться в камуфляжном рисунке ММ-14 - "пиксель".

"Каждое бронеодеяло будет маркировано QR-кодом с доступом к текстовой инструкции по использованию", - добавили в МОУ.

Для чего можно использовать бронеодеяло

В Минобороны рассказали, что бронеодеяло может применяться:

во время перемещения на открытой местности;

для укрытия блиндажей и позиций;

при отсутствии бронированных элементов в транспорте;

во время эвакуации раненых.

Сообщается, что данное изделие:

имеет вид тента;

обеспечивает защиту от обломков артиллерийских снарядов, мин, ручных гранат и других взрывоопасных элементов.

Как работает бронеодеяло и при каких условиях

В МОУ объяснили, что конструкция бронеодеяла предусматривает использование материалов, способных:

задерживать средство поражения;

рассеивать его энергию.

"Во время учебно-боевых задач и ведения активных боевых действий", - уточнили в министерстве.

В завершение отмечается, что такое изделие сохраняет свои защитные свойства: