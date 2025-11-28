ua en ru
Что едят украинские военные: Минобороны показало состав рациона и разницу между сухпайками

Пятница 28 ноября 2025 06:40
Что едят украинские военные: Минобороны показало состав рациона и разницу между сухпайками Фото: Как питаются военные в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство обороны Украины обнародовало детальное разъяснение о том, как организовано питание в Вооруженных силах, какие продукты входят в рацион военных и чем отличается обычный сухпаек от усиленного.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Какой рацион предусмотрен для военных

Питание организовано по Каталогу продуктов, содержащему 360 позиций. В него входят мясо и рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, крупы, макаронные изделия, хлебобулочные изделия, специи, мед, шоколад, орехи, напитки и другие продукты.

Каталог позволяет формировать полноценное меню и учитывать индивидуальные потребности военных, включая тех, кто придерживается Халяль, Кашрут или отказывается от продуктов животного происхождения.

Закупки осуществляет "Государственный оператор тыла" на основе заявок воинских частей.

Сколько раз кормят военных

В зависимости от условий службы предусмотрено трех- или четырехразовое горячее питание:

  • трехразовое - завтрак, обед и ужин;
  • четырехразовое - для летного состава, ВМС и лицеистов (второй завтрак или второй ужин).

Меню формируют по недельной раскладке продуктов, с учетом боевых задач, сезона и пожеланий военных.

Стандартно военным выдают:

  • завтрак и ужин - гарнир, мясные или рыбные блюда, салаты, хлеб, масло, чай или кофе;
  • обед - первое блюдо (борщ, суп), гарнир, мясо/рыба, салаты, компот или сок;
  • дополнительно - молочные и кисломолочные продукты, сырная и мясная нарезка, фрукты, десерты, выпечка, орехи.

Минимальная энергетическая ценность суточного рациона - не менее 3 500 ккал.

Что входит в сухпайки

В ВСУ применяют два вида сухих пайков: обычный и усиленный.

Обычный сухпаек, который содержит три рациона: завтрак, обед и ужин. В состав входят:

  • готовые первые и вторые блюда в реторт-пакетах;
  • галеты, сухари;
  • чай, кофе, сахар, мед, джем;
  • специи;
  • салфетки, одноразовые ложки.

Энергетическая ценность - 3500 ккал.

Усиленный сухпаек предназначен для военных, выполняющих боевые задачи на передовой.

Отличия:

  • наличие беспламенных нагревателей, чтобы разогревать пищу без огня;
  • дополнительные калорийные продукты:
  • к завтраку - сухофрукты, курага, шоколад;
  • к ужину - тушенка, дополнительный кофе и сахар;
  • дополнительная жевательная резинка.

Усиленный рацион содержит 4100 ккал - для повышенных физических нагрузок.

Напомним, в ноябре 2024 года Минобороны ввело новые требования к качеству продуктов для ВСУ после проверок, которые выявили случаи поставки некачественной курятины и другой продукции. Ужесточены нормы по влаге в мясе птицы, количеству глазури на рыбе, а молочные продукты для военных разрешено изготавливать только из коровьего или овечьего молока.

Также РБК-Украина рассказывало, что Минобороны внедрило QR-коды на сухпайках, чтобы военные могли оставлять отзывы о рационах ДПНП и ДПНП-П. Через QR-код можно оценить качество блюд, упаковки и общие впечатления, а собранные данные используют для совершенствования питания. Новые сухпайки с QR-кодами уже поставляются в войска, а опрос проводится на постоянной основе.

Вооруженные силы Украины Военный Рацион
