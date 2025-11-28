Что едят украинские военные: Минобороны показало состав рациона и разницу между сухпайками

Министерство обороны Украины обнародовало детальное разъяснение о том, как организовано питание в Вооруженных силах, какие продукты входят в рацион военных и чем отличается обычный сухпаек от усиленного.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

Какой рацион предусмотрен для военных

Питание организовано по Каталогу продуктов, содержащему 360 позиций. В него входят мясо и рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, крупы, макаронные изделия, хлебобулочные изделия, специи, мед, шоколад, орехи, напитки и другие продукты.

Каталог позволяет формировать полноценное меню и учитывать индивидуальные потребности военных, включая тех, кто придерживается Халяль, Кашрут или отказывается от продуктов животного происхождения.

Закупки осуществляет "Государственный оператор тыла" на основе заявок воинских частей.

Сколько раз кормят военных

В зависимости от условий службы предусмотрено трех- или четырехразовое горячее питание:

трехразовое - завтрак, обед и ужин;

четырехразовое - для летного состава, ВМС и лицеистов (второй завтрак или второй ужин).

Меню формируют по недельной раскладке продуктов, с учетом боевых задач, сезона и пожеланий военных.

Стандартно военным выдают:

завтрак и ужин - гарнир, мясные или рыбные блюда, салаты, хлеб, масло, чай или кофе;

- гарнир, мясные или рыбные блюда, салаты, хлеб, масло, чай или кофе; обед - первое блюдо (борщ, суп), гарнир, мясо/рыба, салаты, компот или сок;

- первое блюдо (борщ, суп), гарнир, мясо/рыба, салаты, компот или сок; дополнительно - молочные и кисломолочные продукты, сырная и мясная нарезка, фрукты, десерты, выпечка, орехи.

Минимальная энергетическая ценность суточного рациона - не менее 3 500 ккал.

Что входит в сухпайки

В ВСУ применяют два вида сухих пайков: обычный и усиленный.

Обычный сухпаек, который содержит три рациона: завтрак, обед и ужин. В состав входят:

готовые первые и вторые блюда в реторт-пакетах;

галеты, сухари;

чай, кофе, сахар, мед, джем;

специи;

салфетки, одноразовые ложки.

Энергетическая ценность - 3500 ккал.

Усиленный сухпаек предназначен для военных, выполняющих боевые задачи на передовой.

Отличия:

наличие беспламенных нагревателей, чтобы разогревать пищу без огня;

дополнительные калорийные продукты:

к завтраку - сухофрукты, курага, шоколад;

к ужину - тушенка, дополнительный кофе и сахар;

дополнительная жевательная резинка.

Усиленный рацион содержит 4100 ккал - для повышенных физических нагрузок.